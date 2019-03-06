ماركا بعد الرباعية: هنا يرقد فريق صنع التاريخ

عنوان مؤثر تصدر غلاف أكبر صحيفة رياضية إسبانية بعد الخسارة القاسية لريال مدريد على يد أياكس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بنتيجة 4-1.

كتبت ماركا بعد تجريد ريال مدريد من اللقب في عقر داره: هنا يرقد فريق صنع التاريخ.

وهو حقا فريق صنع التاريخ في المواسم الثلاثة الماضية لكن نهاية مسيرته المميزة في دوري الأبطال كانت بأسوأ شكل ممكن.

أما صحيفة آس فعلقت: أسبوع مأساوي. وذلك لأن الخسارة جاءت بعد أيام من توديع الفريق لكأس ملك إسبانيا وخسارته لكلاسيكو في الدوري في ملعبه بهدف أمام برشلونة.

وقالت سبورت: نهاية حقبة.. بينما كتبت موندو ديبورتيفو: لا شيء.. عفوا أو (لا شكر على واجب).