ماركا بعد الرباعية: هنا يرقد فريق صنع التاريخ

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 10:27

كتب : نادر عيد

لوكا مودريتش - ريال مدريد

عنوان مؤثر تصدر غلاف أكبر صحيفة رياضية إسبانية بعد الخسارة القاسية لريال مدريد على يد أياكس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بنتيجة 4-1.

كتبت ماركا بعد تجريد ريال مدريد من اللقب في عقر داره: هنا يرقد فريق صنع التاريخ.

وهو حقا فريق صنع التاريخ في المواسم الثلاثة الماضية لكن نهاية مسيرته المميزة في دوري الأبطال كانت بأسوأ شكل ممكن.

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أما صحيفة آس فعلقت: أسبوع مأساوي. وذلك لأن الخسارة جاءت بعد أيام من توديع الفريق لكأس ملك إسبانيا وخسارته لكلاسيكو في الدوري في ملعبه بهدف أمام برشلونة.

وقالت سبورت: نهاية حقبة.. بينما كتبت موندو ديبورتيفو: لا شيء.. عفوا أو (لا شكر على واجب).

ريال مدريد أياكس دوري أبطال أوروبا

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