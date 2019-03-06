حارس دورتموند: هاري كين وحش

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 08:31

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام - دورتموند

اعترف رومان بوركي حارس دورتموند بصعوبة تفوق ناديه على توتنام في ظل وجود لاعب مثل هاري كين قادر على تسجيل هدف من أقل فرصة وذلك بعد لقاء الفريقين يوم الثلاثاء والذي حسمه الأخير بهدف.

وقال بوركي في تصريحات صحفية:"لقد أتيحت لهم فرصة وحيدة وسجلوا منها، سنحت لنا 5 أو 6 فرص ولم نسجل. كين وحش، لاعب أي فريق يتمناه".

كانت مهمة دورتموند شبه مستحيلة بعد خسارته في لندن بنتيجة 3-صفر في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وهز كين شباك بوركي مجددا انتصار توتنام على متصدر الدوري الألماني مانحا فريقه التأهل للدور ربع النهائي.

وينتظر توتنام القرعة في 15 مارس للتعرف على منافسه المقبل في البطولة.

دورتموند توتنام هاري كين

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