سولاري عن راموس: بالتأكيد افتقدناه

كان الطريق سهلا لمرمى الحارس تيبو كورتوا مما جعل شباك ريال مدريد تهتز 4 مرات في ظل غياب القائد سيرخيو راموس الذي تابع خسارة فريقه القاسية من مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو.

وعلق سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد على غياب مدافعه "دون التقليل من أي لاعب، بالتأكيد افتقدنا القائد".

بعد أسبقية جيدة في أمستردام بالفوز 2-1 في لقاء الذهاب، انهار الفريق الملكي في ميدانه لتتبخر آماله في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا والتي هيمن عليها في آخر 3 مواسم.

وغاب راموس بسبب الإيقاف الذي سعى إليه بنفسه في لقاء الذهاب بحصوله على بطاقة صفراء ظنا منه أن المواجهة انتهت في هولندا.

واستمر سولاري الذي ودع البطولة من الدور ثمن النهائي بالخسارة يوم الثلاثاء أمام أياكس بنتيجة 4-1 "أسبوع مرير، الجمهور كان رائعا، كان يشجعنا في لحظة صعبة".

واكتمل بذلك الموسم المزري لريال مدريد بعد أيام من وداعه لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد غريمه اللدود برشلونة الذي تفوق أيضا في لقاء الكلاسيكو بالدوري ليصبح تتويج رفاق لوكا مودريتش بالبطولة المحلية أمرا صعب المنال.