بالفيديو - هل انتهت سيطرة ريال مدريد؟ حامل اللقب يتلقى الهدف الثاني من أياكس

بات ريال مدريد خارج مسابقة دوري أبطال أوروبا لحظيًا، بتلقيه الهدف الثاني في مواجهة أياكس أمستردام على ملعبه سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16.

الصربي دوسان تاديتش تلاعب بأفراد ريال مدريد وانطلق ممرا كرة بينية رائعة إلى البرازيلي دافيد نيريس، الذي أنهى الهجمة في شباك تيبو كورتوا بالدقيقة 18.

ريال مدريد فاز ذهابا 2-1، مما يجعله خارج البطولة إن انتهت المباراة على هذه النتيجة.

الفريق الملكي فاز باللقب آخر 3 سنوات.