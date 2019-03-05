انتهت ليلة الأبطال - ريال مدريد (1) (4) أياكس.. تأهل الفريق الهولندي

يستقبل ريال مدريد ضيفه أياكس أمستردام على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

حامل اللقب في آخر 3 نسخ يسعى للاستفاقة بعد هزيمتين متتاليتين أمام غريمه برشلونة في كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني.

ريال مدريد متفوّق ذهابا في أمستردام بهدفين مقابل هدف واحد، ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، كما تضمن الهزيمة 0-1 تأهل الميرنجي.

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نهاية المبارا بانتصار أياكس بأربعة أهداف لهدف وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ق90+3. طرد لناتشو عقب تدخل بقوة على لاعب أياكس.

ق.73: يا ربااااه على الهدف.. لاس شونه يسجل الهدف الرابع لريال مدريد بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى.

ق.70: الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة يسارية من ماركو أسينسيو

ق.66 بعد 4 دقائق من مراجعة تقنية الفيديو، الحكم يحتسب الهدف

ق.62 هدف ثالث لـ أياكس بواسطة دوسان تاديتش

ق.59 كريم بنزيمة يخترق من الجهة اليسرى زياش ويسدد مباشرة إلى جوار القائم بعد اصطددام الكرة بالدفاع

ق.51 كورتوا ينقذ ريال مدريد ويتصدى لتسديدة فان دير بيكمن مسافة قريبة

ق.50 ضغط ريال مدريد يتواصل

ق.49 تسديدة قوية من ماركو أسينسيو تمر مباشرة بجوار قائم أياكس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 القائم يمنع جاريث بيل من تقليص الفارق بعد انطلاقة مميزة للويلزي

ق.35 خروج فينيسيوس جونيور مصابا ودخول ماركو أسينسيو

ق.34 حكيم زياش يطلق تسديدة يمينية قوية وكورتوا يتصدى بصعوبة

ق.31 فينيسيوس جونيور ينطلق ويرفض التمرير للزملاء وينهي هجمة ريال مدريد الخطيرة في الشباك الخارجية لمرمى أياكس

ق.29 لوكاس فاسكيز يغادر مصابا، وجاريث بيل يدخل بدلا منه

ق.25 تاديتش يهدر الثالث لـ أياكس بعد انفراد وكورتوا يتصدى

ق.23 لوكاس فاسكيز يسدد من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة فينيسيوس وأونانا يتصدى

ق.22 نيريس يهدر انفرادا بـ كورتوا ويسدد برعونة خارج مرمى ريال مدريد

ق.18 أياكس يسجل الهدف الثاني بواسطة البرازيلي دافيد نيريس بعد عمل فردي رائع من دوسان تاديتش وتمريرة بينية

ق.18 رافاييل فاران يهدد مجددا بتسديدة يسارية هذه المرة بعد عرضية جديدة من لواس، والكاميروني أندري أونانا يمسك الكرة دون عناء

ق.14 تسديدة من توني كروس بيسراه تمر ضعيفة وجانبية لمرمى أياكس

ق.7 حكيم زياش يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة بعد تمريرة من دوسان تاديتش

ق.4 رأسية من رافاييل فاران ترتد من عارضة أياكس بعد عرضية لوكاس فاسكيز

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة