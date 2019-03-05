الزمالك يوافق على سفر بوطيب إلى المغرب لحضور جنازة والده

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 20:51

كتب : أحمد شوقي

خالد بوطيب مهاجم الزمالك

وافق نادي الزمالك على سفر خالد بوطيب مهاجم الفريق إلى المغرب لحضور مراسم جنازة والده الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

خالد بوطيب

النادي : الزمالك

الزمالك

ويسافر بوطيب من مطار القاهرة متجها إلى فرنسا ومنها إلى المغرب لحضور الجنازة.

على جانب آخر اتفق الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس مع بوطيب على العودة إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة جور ماهيا الكيني.

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ويلعب الزمالك ضد جور ماهيا يوم الأحد في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وانضم خالد بوطيب للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولعب حتى الآن 9 مباريات في الدوري والكونفدرالية سجل خلالهم 3 أهداف.

خالد بوطيب الزمالك الدوري المصري

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