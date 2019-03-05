بالفيديو - ماميتش يسقط جاريدو وفريقه السابق.. الهلال يضرب العين في دوري الأبطال

اقتنص الهلال بطل السعودية أول 3 نقاط في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بفوزه يوم الثلاثاء على مضيفه العين الإماراتي بهدف دون رد سجله محمد الشلهوب في الدقيقة 65.

واستطاع المدرب الكرواتي زوران ماميتش إسقاط ناديه السابق العين والذي يقوده حاليا الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي الأسبق.

وكان ماميتش مدربا للعين حتى يناير الماضي. ووصل مع الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية قبل أن يخسر في ملعبه بالإمارات أمام ريال مدريد في ديسمبر 2018.

وسيطر الهلال على مجريات اللقاء وأهدر فرصا عديدة وأجبر العين على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إسماعيل أحمد في الدقيقة 91.

ويستضيف الهلال في 12 مارس فريق الدحيل القطري بينما يحل العين بطل الإمارات ضيفا على استقلال طهران الإيراني.

وارتقى الهلال لوصافة المجموعة بفارق الأهداف عن الدحيل الذي هزم استقلال طهران يوم الثلاثاء بنتيجة 3-صفر.