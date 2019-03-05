باوليتا يجيب.. مبابي يشبه رونالدو أم ميسي

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 14:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يرى باوليتا نجم باريس سان جيرمان السابق أن كيليان مبابي مهاجم الفريق حاليا يشبه في أدائه كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

وخلال حوار باوليتا مع صحيفة ليكيب الفرنسية سئل هل مبابي يشبه رونالدو نجم يوفنتوس أم ليونيل ميسي أيقونة برشلونة فأجاب "يذكرني أكثر برونالدو الذي بدأ في مركز الجناح ومع الوقت بات متداخلا أكثر وأكثر. أراه ينهي الهجمات مثل اللاعب رقم 9 لكنه لا يلعب في هذا المكان حاليا".

ويتفق توماس توخيل مدرب مبابي في باريس نوعا ما مع رأي باوليتا مشيرا خلال حديثه لقناة بي.تي.سبورت الإنجليزية "لا أراه مثل ميسي لكن مهاجما صريحا. بالنسبة لي يستطيع أن يكون أفضل مهاجم بالعالم وهو في طريقه لذلك".

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إذن، هل يمكن مقارنته برونالدو البرازيلي؟ يجيب الألماني "نعم، هذه مقارنة جيدة. لم أفكر بها مطلقا، لكنها مقارنة جيدة".

وجاء مبابي رابعا في ترتيب اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 بعد لوكا مودريتش ورونالدو وأنطوان جريزمان.

ويتوقع لمبابي تقديم مسيرة مذهلة نظرا لأنه حاليا ضمن أفضل لاعبي العالم ولم يتجاوز بعد 20 عاما.

مبابي رونالدو ميسي

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