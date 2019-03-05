نيفيل: أنصح ليفربول بتوديع الأبطال أمام بايرن

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 13:50

كتب : FilGoal

صلاح - إيفرتون - ليفربول

يرى جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا مفيدا له في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز المتنافس عليه بقوة مع مانشستر سيتي.

وقال نيفيل عبر قناة سكاي سبورتس البريطانية:"سأقول، اخسروا أمام بايرن. يبدو جنونا. بالتأكيد لن تلعب لقاء لتخسر لكن هذا سيفيد ليفربول ليحظى برزنامة ثابتة وليصبح الجميع جاهزا".

وواصل نيفيل "سيتي يلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستطيع ليفربول استغلال الفرصة وأن يسبقه بعدة نقاط. من الصعب تعويض فارق النقاط في الأسابيع الأخيرة. سباق الدوري لا يزال 50-50".

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الصراع على أشده في الدوري بتصدر سيتي وبعده بنقطة واحدة ليفربول.

يلعب الناديان أيضا في دوري الأبطال، سيتي يبدو قريبا من التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على شالكه في ألمانيا بذهاب الدور ثمن النهائي.

لكن ليفربول مهمته أصعب حين يحل ضيفا على بايرن لأنه تعادل بدون أهداف في ملعبه بلقاء الذهاب.

ليفربول

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