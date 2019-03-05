نجم أرسنال السابق: زيدان يناسب تشيلسي لأنه سيسيطر على غرفة الملابس

يرى روبرت بيريس نجم أرسنال السابق أن زين الدين زيدان يستطيع السيطرة على الأمور في تشيلسي وهو ما عجز عنه مدربون آخرون خسروا منصبهم بسبب توتر علاقتهم ببعض اللاعبين.

وقال بيريس خلال حدث لشركة bwin:"الأمر غريب في تشيلسي وكيف يعاملون مدربيهم. ماوريزيو ساري مدرب جيد جدا وكان رائعا مع نابولي، لكن صعبا رؤيته في النادي الموسم المقبل. يبدو أن أكثر من لاعب بالفريق له تأثير قوي وهو ما عانى ليتغلب عليه مثل كثيرين سبقوه".

وواصل لاعب فرنسا السابق "أعتقد أن زيدان سيكون جيدا لتشيلسي. سيطلب الاحترام من لاعبي الفريق وسيتحكم في غرفة الملابس كنتيجة لكل ما وصل إليه سواء داخل الملعب أو خارجه. إنه فائز ومقاتل. حقق نجاحا عظيما في دوري أبطال أوروبا وهو ما يعجب مالك تشيلسي. ستكون أخبارا سارة للدوري الإنجليزي الممتاز إذا انتقل زيدان إلى إنجلترا".

وعانى تشيلسي من تراجع حاد في النتائج قبل أن يستعيد الثقة بالفوز على جاريه توتنام وفولام وإذا انتصر في اللقاء المؤجل أمام برايتون سيرتقي للمركز الرابع في ترتيب الدوري.

وبات منصب ساري مهددا بعد خسائر قاسية أبرزها أمام بورنموث (4-صفر) ومانشستر سيتي (6-صفر).

ولا يزال زيدان حرا منذ رحل عن ريال مدريد في الصيف الماضي وأي فريق يتمناه مدربا بعد إنجازه الفريد بالفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية مع النادي الملكي.