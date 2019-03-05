تقرير: صراع قوي بين باريس ويونايتد للظفر بالمراهق سانشو

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 13:24

كتب : FilGoal

دورتموند - سانشو

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان سيتصارعان بشدة على المراهق الموهوب جيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند.

وأشارت إلى أن المهاجم البالغ عمره 18 عاما سيكون أول لاعب إنجليزي في التاريخ تصل قيمته إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم سانشو الحامل لجنسية ترينداد وتوباجو مستوى رائعا في الموسم الحالي مع دورتموند المتنافس بقوة مع بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني.

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وشارك اللاعب السابق لمانشستر سيتي في 32 مباراة بالموسم الحالي وسجل 9 أهداف وأرسل 14 تمريرة حاسمة.

وكان سانشو لاعبا في فريق الشباب بنادي واتفورد قبل أن ينتدبه سيتي في 2015 ثم يبيعه بعد سنتين إلى دورتموند.

ويمتد عقد لاعب إنجلترا إلى 2022 مع دورتموند.

باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد سانشو

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