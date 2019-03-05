تقرير: برشلونة يرغب في ضم ناتشو مونريال

يسعى نادي برشلونة في إيجاد بديل لمركز الظهير الأيسر الذي يشغله جوردي ألبا، والتعاقد مع ناتشو مونريال لاعب أرسنال.

ويبلغ ناتشو من العمر 33 عاما وانضم إلى أرسنال في يناير 2013 قادما من مالاجا وخاض 227 مباراة مع الجانرز.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد ناتشو مونريال مع الجانرز بنهاية الموسم الجاري ومن حقه التعاقد مع أي نادي آخر.

ووفقا لصحيفة ذا ميرور البريطانية، فبرشلونة يرغب في ضم ناتشو كبديل قوي لألبا الذي مدد تعاقده منذ أيام مع الفريق الكتالوني.

وكشف التقرير أن ناتشو ليس اللاعب الوحيد في مركز الظهير الأيسر الذي يبحث برشلونة ضمه بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن فيليبي لويس ظهير أيسر أتليتكو مدريد هو الآخر ينتهي تعاقده بنهاية الموسم ويدخل دائرة اهتمام برشلونة.

وخاض ناتشو مونريال 22 مباراة مع أرسنال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.