تقرير: يوفنتوس يريد ضم أسينسيو الموسم المقبل

يرغب نادي يوفنتوس في ضم ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف تقرير صحيفة توتو سبورت أن يوفنتوس يضع في حساباته تدعيم صفوف الفريق بلاعب ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن النادي الإيطالي تواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب من أجل التعاقد مع أسينسيو.

وكان اسم أسينسيو قد ارتبط الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف إنتر قبل أن يصبح الحديث عن يوفنتوس.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم بعدما ابتعد عن المشاركة الأساسية تحت قيادة سنتياجو سولاري.

وبدأ أسينسيو هذا الموسم المباريات من مقاعد البدلاء 17 مرة، أخرها في خسارة الكلاسيكو بهدف نظيف أمام برشلونة.

وخاض أسينسيو 33 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بواقع 1663 دقيقة، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة مثلهم.