الاتحاد السعودي ينفض غبار الدوري ويسحق الريان القطري في دوري أبطال آسيا

سحق نادي الاتحاد السعودي ضيفه الريان القطري، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الاتحاد الذي يعيش وضعا كارثيا في الدوري السعودي بتواجده في المركز 15 –قبل الأخير-، افتتح مشواره الآسيوي بفوز مبهر على ضيفه في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

المباراة التي أقيمت أمام مدرجات خالية بسبب عقوبات الاتحاد الآسيوي على الاتحاد، شهدت تقدُم الضيوف بالهدف الأول في الدقيقة 23 بواسطة جونزالو فييرا.

بدا أن متاعب الاتحاد المحلية ستتواصل قاريًا، حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما أدرك فهد المولد التعادل.

هدف المولّد لم يكن النبأ السعيد الوحيد في الثواني الأخيرة من الحصة الأولى، خصوصا عندما سجّل عبد العزيز العرياني هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الاتحاد بدأ الشوط الثاني من حيث انتهى، وأضاف هدفا ثالثا بواسطة زياد الصحفي في الدقيقة 48.

العميد ابتعد في النتيجة بالدقيقة 70 عندما أضاف عبد الرحمن الغامدي الهدف الرابع، قبل أن يختتم المولد الأهداف في الدقيقة 78.

ليحصد الاتحاد أول 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متساويا مع لوكوموتيف طشقند الأوزبكي صاحب نفس الرصيد.

لوكوموتيف طشقند كان قد حقق الفوز في وقت سابق من اليوم الإثنين على ضيفه الوحدة الإماراتي، بهدفين مقابل لا شيء.

تيمورخوزها عبدوخوليكوف سجّل هدف الأوزبك الأول في الدقيقة الخامسة، وأضاف زميله إسلام توختاخوزيف.

وفي المجموعة الأولى، فاز الوصل الإماراتي على ضيفه النصر السعودي، بهدف دون رد.

فابيو ليما سجّل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 62، ليخطف أول 3 نقاط في رصيد الفريق الإماراتي.

وفي نفس المجموعة، تعادل الزوراء العراقي مع ضيفه ذوب آهن أصفهان العراقي دون أهداف، على استاد فولاد شهر.