لأن التعليم أهم من الذهب .. كريم عبد الجبار يبيع بطولاته لمساعدة الأطفال غير القادرين

الإثنين، 04 مارس 2019 - 21:21

كتب : إسلام محمود

كريم عبد الجبار

نجح كريم عبد الجبار أسطورة كرة السلة الأمريكية في جمع ما يقارب من 3 مليون دولار في مزاد علني بهدف تمويل عمليات التعليم للكثير من الأطفال غير القادرين.

عبد الجبار الفائز بـ6 بطولات NBA بالإضافة لجائزة أفضل لاعب في الدوري 3 مرات قام ببيع 234 تذكارا حصل عليهم في مسيرته الطويلة منهم 4 خواتم ذهبية للبطولة كانت هي أغلى ما تم بيعه كانت الخواتم الأربعة بالطبع وتراوحت قيمتها بين 245 ألف دولار و399 ألف دولار، باع صاحب الـ71 عاما أيضا 3 جوائز لأفضل لاعب في الدوري MVP حصل عليها في مسيرته، بالإضافة لكرة موقعة من مباراة عبد الجبار الأخيرة في الدوري عام 1989 بلغت قيمتها 270 ألف دولار.

وقال أسطورة NBA عن مبادرته الخيرية "حينما تصبح المفاضلة بين الاحتفاظ بخاتم أو كأس بطولة في حجرة بمنزلي أو إعطاء الأطفال فرصة لتغيير حياتهم الاختيار يصبح سهلًا، قم ببيع كل شيء من أجل الأطفال".

وأتم "حينما أنظر لما فعلت بحياتي، أفضل النظر لوجه طفل مبتسما في مدرسته وما يمكنني فعله لمستقبله بدلا من التحديق في مقتنياتي الذهبية اللامعة التي ربحتها بسبب أشياء فعلتها بالماضي. بعكس مسيرتي، هذا تاريخ لا يقدر بثمن".

كريم عبد الجبار الذي سجل ما يزيد عن 32 ألف نقطة في مسيرته يتصدر بها ترتيب هدافي NBA جمع المبلغ المذكور لمؤسسته الخيرية المعروفة باسم "Skyhook" وهو اسم تسديدته التي اشتهر بها، شعار المؤسسة هو “Give kids a shot that can’t be blocked” أو إعطاء الأطفال فرصة "تسديدة" لا يمكن منعها، وهو ما وُصفت به تسديدته المخلدة باسمه تاريخيا.

كرة سلة كريم عبد الجبار

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