سولاري: عودة مورينيو؟ ريال مدريد لديه مرشحون أكثر من جوليا روبرتس.. ونحدد أهدافنا

شدد سنتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد أن ناديه دائما لديه الكثير من المرشحين أكثر حتى من جوليا روبرتس الممثلة العالمية، وذلك تعليقا عن ترشيح جوزيه مورينيو لقيادة الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أياكس أمسترادم غدا الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب في هولندا انتهى بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي: "نريد أن نتخطى تلك الفترة الصعبة، ولدينا تحديد لأهدافنا وأثق في شخصية الفريق".

وبالحديث عن ترشيح مورينيو لقيادة الفريق في ظل خسارة البطولات أوضح سولاري "ريال مدريد دائما لديه الكثير من المرشحين أكثر من جوليا روبرتس".

ورد عليه أحد الصحفيين: "وإذا كان ريال مدريد جوليا روبرتس، تعتقد من تختار سولاري أو مورينيو؟".

وأجاب سولاري عن ذلك السؤال قائلا: "في الحقيقة لا أعلم، عليك أن تسألها هي".

وبالحديث عن نتائج الفريق الأخيرة وخسارة مباراتي الكلاسيكو والخروج من كأس الملك والابتعاد عن صدارة الدوري قال سولاري: "بالتأكيد لن تكون سعيدا عندما لا تفوز ولكن يمكنك الشعور بالراحة عندما تفعل كل ما عليك".

وتابع "لدينا العديد من المباريات المهمة في وقت قصير، ونحن مستعدون لذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية".

وعن ضغط المباريات شدد سولاري "الاتحاد الهولندي كان لطيفا مع أياكس ومنحهم يوما للراحة، بينما جدولنا كان مزدحما ولكننا اعتدنا على ذلك".

وبسؤاله عن رأيه فيما قاله لوكا مودريتش عن كريستيانو رونالدو أوضح سولاري "لم أسمع ما قاله، ولكن كريستيانو هو تاريخ هذا النادي وأحد أساطيره وله منا الحب والاحترام، ونعمل على أن نبقى الأفضل".

وكان لوكا مودريتش قد أكد أن رحيل رونالدو خسارة كبيرة للريال لأنه من المستحيل أن يوجد لاعب يعوضه حاليا.

وأتم سولاري تصريحاته "مهمتي هنا القيام بما هو ضروري للفريق لكي يصبح أفضل".