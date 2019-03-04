تقرير: مانشستر يونايتد وليفربول يستهدفان ضم إيسكو

الإثنين، 04 مارس 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد

يستهدف فريقا مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيان ضم إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني إيسكو من عدم اعتماد الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة سنتياجو سولاري عليه.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية عن رغبة الناديين الإنجليزيين في ضم اللاعب الإسباني.

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وخاض إيسكو 16 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد في الدوري الإسباني وسجل هدفا وصنع هدفين آخرين.

وأشار التقرير إلى رغبة ليفربول في تدعيم خط وسط الفريق الموسم المقبل من أجل الاستمرار على المنافسة على البطولات.

وسجل إيسكو بمختلف المسابقات هذا الموسم 4 أهداف من 26 مباراة بواقع 1175 دقيقة.

إيسكو ريال مدريد مانشستر يونايتد ليفربول

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