مران غائبي الأهلي - مشاركة صالح وسعد.. ومواصلة تأهيل سليمان والسولية

الإثنين، 04 مارس 2019 - 12:07

كتب : FilGoal

تدريب مستبعدي الأهلي من مواجهة بتروجت - 4 مارس 2019

قاد سباستيان المدرب المساعد للأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي تدريبات اللاعبين الغائبين عن مواجهة بتروجت.

ويلعب الأهلي أمام بتروجت في السابعة من مساء اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وشارك في تدريبات الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، صالح جمعة وسعد سمير وعمرو جمال وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد حمودي وأحمد علاء ومحمود وحيد وأحمد الشيخ ومحمد الشريف.

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وخصص سباستيان فقرة للكرات العرضية والتصويبات، كما حرص على إيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأخطاء الفنية.

وواصل وليد سليمان تنفيذ برنامجه التأهيلي وخاض مرانا بدنيا قويا تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وأدى سليمان تدريبات خفيفة بالكرة في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

وبدأ السولية تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران، ويعاني لاعب وسط الأهلي من إصابة بشد في العضلة الأمامية حرمته من التدريبات الجماعية.

الأهلي بتروجت الدوري المصري

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