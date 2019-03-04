أعرب طارق خيري المدير الفني لفريق السلة بالنادي الأهلي عن استيائه من الخسارة الأخيرة أمام الزمالك في مسابقة الدوري، وشدد على صعوبة المنافسة هذا الموسم وتقديره لغضب الجماهير.

وتعرض الأهلي لخسارة كبيرة أمام الزمالك بفارق 23 نقطة بنتيجة 90-67 على صالة الفريق الأبيض، ويأتي الأهلي ثانيا في جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة عن الاتحاد، بينما الزمالك يحل رابعا خلف الجيش بسبب المواجهات المباشرة.

وتواصل FilGoal.com مع طارق خيري المدير الفني للأهلي للحديث عن نتائج الفترة الأخيرة، بينما أوضح عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك عدم قدرته على الإدلاء بتصريحات بسبب قرار من مجلس إدارة النادي.

وقال طارق خيري: "المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية، ولا يوجد فريق حقق الفوز في كل مبارياته خاصة في دوري السوبر الذي يشهد صراع كبير، ولكن الأمور تسير في النادي بشكل مميز".

وبالحديث عن الخسارة الأخيرة أمام الزمالك أوضح خيري "لم نكن موفقين تماما دفاعا أو هجوما، ليس من عادتي قول شيء سوى الحقيقة وتحدثت مع اللاعبين وأظهرت لهم الأخطاء التي وقعوا بها، كانت هناك حالة من عدم التوفيق غير طبيعية لازمت الجميع ولكنه حال الرياضة".

وعن فارق الـ23 نقطة قال خيري "ذلك حديث غير موضوعي، وهو ليس مقياس لأي شيء، حققنا الفوز على الزمالك أكثر من مرة الموسم الجاري ومعظم الفرق تعرضت لنتائج مماثلة".

وشدد خيري "الأهلي خسر 3 مباريات فقط من 11 لقاء بالدوري، وهو الأقل بين الفرق المتنافسة على اللقب".

وعن رد فعل الجماهير من النتيجة أوضح خيري "أقدر غضب الجماهير وأعمل دائما على إسعادهم بالبطولات، لكن هناك ضغوطات مثل تلاحم المباريات والإصابات وغياب التوفيق في بعض الأوقات".

وتابع خيري "ولا أهتم بما يدور على مواقع التواصل الإجتماعي (السوشيال ميديا) تركيزي فقط على عملي مع الفريق، حصدنا لقب دوري المرتبط ووصلنا نصف نهائي الكأس وتأهلنا لربع نهائي إفريقيا وننافس بقوة على دوري السوبر، ومع ذلك الإنتقادات لا تتوقف، لا نملك الوقت أو العقلية سوى للتركيز على إصلاح الأخطاء".

وأضاف المدير الفني للأهلي "أشعر بالحزن الشديد عندما يتعرض اللاعبين لإهانات على (فيسبوك) لا أحد يتابع التدريبات أو الظروف التي يؤدي بها اللاعبين، أغلب الوقت يتم الحكم على بعض اللاعبين من واقع مباراة واحدة مذاعة".

وبالحديث عن محاسبة اللاعبين أوضح خيري "لا أحد فوق الحساب داخل الفريق، حتى تود أوبراين المحترف الأمريكي كونه محترفا لا يعني تواجده طوال الوقت في الملعب".

وتابع "عندما أشعر بتقصير أي لاعب أقوم باستبداله، وفي أحد المرات شعرت بذلك مع أوبراين وجلست معه وأكدت إنني لن أتردد في استبعاده وربما إلغاء تعاقده والاستمرار بدون محترف.. لا يهمني سوى العطاء والتركيز في الملعب".

وأضاف "أنا مؤمن بإن الرياضة مكسب وخسارة طالما أن كل فرد يؤدي المطلوب منه لأن التوفيق ليس بيد أحد".

وأتم المدير الفني للأهلي تصريحاته "خلال السنوات الأخيرة التي عملت بها ومع مجموعة اللاعبين أحدثنا طفرة كبيرة، من يعرف تاريخ كرة السلة بالأهلي سيكون قد لاحظ ذلك، وأتمنى تحقيق تاريخ أكبر هذا الموسم".

ويتساوى الأهلي مع الاتحاد السكندري برصيد 19 نقطة في صدارة دوري السوبر، ويتفوق الفريق السكندري بالمواجهات المباشرة.