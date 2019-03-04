آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة السعودي

أعلن الوحدة السعودي منح تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الرئاسة الفخرية للنادي.

وذكر الوحدة السعودي أن آل الشيخ سيصبح رئيسا فخريا للنادي ورئيسا لهيئة أعضاء الشرف.

يذكر أن الوحدة يدربه جهاز فني مصري بقيادة أحمد حسام "ميدو"، ويلعب أيضا بين صفوفه الحارس المصري محمد عواد.

ويحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع.

كان آل الشيخ رحل عن رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية ديسمبر الماضي، وتولى رئاسة الهيئة العامة للترفيه.

كما يمتلك آل الشيخ نادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز ويحتل حاليا المركز الثاني برصيد 48 نقطة.