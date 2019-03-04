أنشيلوتي: ميريت لم يلمس رونالدو.. لماذا لم يرجع الحكم للفيديو؟

الإثنين، 04 مارس 2019 - 09:42

كتب : FilGoal

ميريت

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي ضيقه من قرار رآه متسرعا للحكم الذي طرد الحارس أليكس ميريت معقدا موقف الفريق الذي خسر يوم الأحد أمام ضيفه يوفنتوس بنتيجة 2-1 في الجولة 26 للدوري الإيطالي.

وقال أنشيلوتي في حوار مع قناة سكاي سبورت إيطاليا:"قرار جدلي. الحارس لم يوقفه بكل تأكيد، سأتقبل الأمر إذا كان العقاب بسبب محاولة العرقلة، ثم عليك الأخذ في الحسبان إلى أين كانت الكرة ذاهبة، آلان كان موجودا".

وواصل مدرب ميلان وريال مدريد السابق "في وجود حكم الفيديو المساعد، لماذا لم ير الحكم الواقعة؟ لم تستحق بوضوح البطاقة الحمراء، (كريستيانو) رونالدو لربما لم يكن ليلحق بالكرة على أية حال. كانت تذهب باتجاه الراية الركنية. ميريت لم يلمسه. بعد ذلك عليك الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى. البطاقة الحمراء غيرت اللقاء حتما".

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وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ميريت في الدقيقة 25 بعدما تبين له عرقلة الأخير لرونالدو المنطلق بمفرده نحو المرمى، وفي بعد ثوان استطاع ميراليم بيانيتش تسجيل الهدف الأول ليوفنتوس من ركلة حرة.

وعاد نابولي بقوة للمباراة في الشوط الثاني رغم تأخره بهدفين، طرد بيانيتش وهدف خوسيه كاييخون جعلاه قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل لكن لورينزو إنسيني أهدر ركلة جزاء لينتصر يوفنتوس.

وواصل أنشيلوتي "كنت متفاجئا صراحة كم كنا أقوى من يوفنتوس حين بات اللقاء 10 لاعبين ضد 10. ظهرت جودة الفريق، علينا الاقتناع أكثر وأكثر بقدراتنا. لا يمكننا الفوز بلقاء مثلما فعل يوفنتوس الليلة، لدينا مواطن قوى مختلفة. يوفنتوس مختلف، منظم وقوي في الالتحامات الثنائية، بينما الناحية الفنية أكثر لدينا، كذلك الجودة، علينا التركيز على مواطن القوى هذه لنفوز".

نابولي يوفنتوس رونالدو

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