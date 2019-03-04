نيمار: شراكتي مع مبابي في الملعب تشبه أيام مجاورتي لميسي

الإثنين، 04 مارس 2019 - 09:21

كتب : FilGoal

نيمار - مبابي - باريس سان جيرمان

أثنى نيمار نجم باريس سان جيرمان على زميله كيليان مبابي متوقعا له أن يكتب اسمه في سجل التاريخ كأحد أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق، مشيرا إلى أن انسجامه مع لاعب فرنسا يشبه تفاهمه مع ليونيل ميسي عندما ارتدى قميص برشلونة.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال نيمار في حوار مع قناة جلوبو البرازيلية:"علاقتي به أفضل ما يمكن، داخل الملعب وخارجه. أدعوه بالفتى الذهبي. إنه ولد يعجبي كثيرا، سيصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، أحاول مساعدته بأفضل شكل ممكن".

وواصل لاعب منتخب سيليساو "أيا كان سلوكه في المران أو المباراة أتحدث معه، أو يتحدث هو معي. كأنه أخي. لن نفوز بالألقاب بالتنافس والتفكير في الألقاب الفردية. لا نحسد بعضنا البعض. حين يسجل، يريد منحي تمريرة حاسمة، حين أمنحه تمريرة حاسمة، أريده أن يسجل أيضا. لدينا هذه الشراكة، مثلما كان الحال مع ميسي في برشلونة".

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عام 2018 كان استثنائيا في مسيرة مبابي رغم أن سنه لم تتجاوز بعد 20 عاما لكن أدائه الاستثنائي مع ناديه وكذلك منتخب فرنسا في كأس العالم جعله يحتل المركز الرابع في ترتيب جائزة الكرة الذهبية خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان.

ويقضي مبابي ونيمار موسمهما الثاني في باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

مبابي نيمار باريس سان جيرمان

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