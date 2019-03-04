لاعب توتنام: بوكيتينو حفزنا كأننا ذاهبون إلى الحرب

كشف داني روز لاعب توتنام سر العودة القوية لفريقه في الشوط الثاني أمام أرسنال في دربي شمال لندن الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1 يوم السبت، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى كلمات تحفيزية قوية لمدربه ماوريسيو بوكيتينو.

وقال لاعب إنجلترا في تصريحات صحفية:"المدرب قال أشياء بين الشوطين صنعت الفارق، عادة يكون هادئا ومتماسكا. يتحدث عادة بين الشوطين لكن هذه المرة كان حقا يرسلنا إلى الحرب".

وواصل روز "لقد كان أحد أفضل الأشياء التي شاهدتها في كرة القدم وكان هذا مستوانا الذي أراد رؤيته في الشوط الثاني. كالعادة، جعلني أريد القتال لأجله، القتال لزملائي وفريقي. كما رأيتم، في الشوط الثاني لم نستسلم والشكر لهوجو (لوريس) أيضا لأنه حافظ على النتيجة".

في يوم ميلاد بوكيتينو استطاع توتنام رسم البسمة على وجه مدربه الأرجنتيني بالتعادل مع جاره أرسنال مستعيدا بعض الثقة التي فقدها بالخسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي وتشيلسي.

استطاع هاري كين نجم إنجلترا إدراك التعادل من ركلة جزاء وفي الوقت البديل تصدى لوريس لركلة جزاء نفذها بيير أوباميانج.

ويحتل توتنام المركز الثالث في ترتيب البطولة مبتعدا بعشر نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.