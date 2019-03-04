أليجري منتقدا نفسه: كان علي إخراج بيانيتش لكني غطت في النوم

الإثنين، 04 مارس 2019 - 08:44

كتب : FilGoal

مؤتمر أليجري

اعترف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن طرد لاعبه ميراليم بيانيتش كاد يضيع فوز الفريق على مضيفه العنيد نابولي يوم الأحد، مشيرا إلى خطأه بالإبقاء على البوسني في ملعب سان باولو.

وقال أليجري بعد فوز صعب بنتيجة 2-1:"غطت في النوم، كان علي إخراجه بعد حصوله على بطاقة صفراء. طرد بيانيتش جعلنا نفقد السيطرة. أتحنا لنابولي العودة للمباراة".

بدا مع نهاية الشوط الأول أن المواجهة حسمت في ظل تقدم يوفنتوس بهدفين وإكمال نابولي للقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارسه أليكس ميريت.

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لكن بيانيتش، الذي سجل هدف بيانكونيري الأول، تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 47 ليعود الأمل لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي لكن ركلة جزاء أهدرها لورينزو إنسيني في الدقيقة 84 منح الفوز ليوفنتوس الذي وسع الفارق في الصدارة إلى 16 نقطة مع نابولي الوصيف.

وتتبقى 12 جولة على نهاية الموسم في الدوري الإيطالي لكن يبدو طريق يوفنتوس معبدا للقب الثامن على التوالي.

يوفنتوس بيانيتش الدوري الإيطالي

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