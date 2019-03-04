نيمار: أنا سعيد في باريس لكن المستقبل مجهول

شدد نيمار على سعادته باللعب في باريس سان جيرمان في رد جديد على تقارير زعمت رغبته في الرحيل عن العاصمة الفرنسية والانتقال إلى ريال مدريد.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال نيمار (27 عاما) في حوار مع قناة جلوبو البرازيلية:"ريال مدريد ناد من الأكبر في العالم. أي لاعب يتابعه الفريق يشعر برغبة اللعب هناك، لكني سعيد في باريس".

وواصل نجم البرازيل "لا أحد يعلم المستقبل، لا أقول إنني سألعب لريال مدريد. الكل يعلم الحلم الذي حققته. برشلونة كان حلمي دائما، شيء تمنيته منذ الصغر. استطعت تحقيق ذلك، لذا حلمي تحقق".

وأوضح نيمار، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس في 2017 مقابل 222 مليون يورو ليكون أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ، أنه لا يولي اهتماما خاصا لجائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب بالعالم.

وأضاف "حتى بعض العباقرة لم يفوزوا أبدا بالجائزة. إن لم أفز بها لن ينتهي العالم، لن يمحو ذلك ما حققته في مسيرتي وما سأحققه. إنها جائزة مهمة لكل لاعب، لكن ليس شيئا يسرق مني النوم وأتمناه أكثر من أي شيء آخر".

وأتم "أريد كأس العالم أكثر من أي شيء. هذا شيء أحلم به كل يوم".

شارك نيمار في بطولتين عالميتين. احتل المركز الرابع في بلاده عام 2014 وخرج من الدور ربع النهائي على يد بلجيكا في 2018.