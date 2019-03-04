دي بروين: إصابتي ليست سيئة

بخلاف ما أعلنه جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، طمأن كيفن دي بروين جمهور الفريق بقوله إن إصابته ليست كبيرة ولن تبقيه بعيدا عن المباريات لفترة طويلة.

وقال دي بروين في تصريحات صحفية:"لا أعتقد أنها سيئة هذه المرة. أنا بخير".

وواصل البلجيكي "شعرت بشيء ما مع نهاية الشوط الأول. قمت بحركة ما مع تمريرة ولم أشعر براحة لذا أخرجت نفسي. من الأفضل عدم المخاطرة".

وصرح جوارديولا يوم الأحد أن إصابة اللاعب ستجبره على خوض اللقاءات من دونه لفترة ليست بقليلة.

وأتم دي بروين "لا أتمنى الغياب عن لقاءات كثيرة. شعرت بشيء لكن لا أعتقد أن الإصابة شديدة".

وعانى دي بروين من إصابة في الركبة أبعدته عن معظم مباريات الدور الأول من الموسم الحالي.

وغادر اللاعب البالغ عمره 27 عاما المباراة مع نهاية الشوط الأول لكن بديله رياض محرز استطاع تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني.

وشارك دي بروين، لاعب فولفسبورج السابق، في 23 مباراة بالموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.