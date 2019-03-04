دي بروين: إصابتي ليست سيئة

الإثنين، 04 مارس 2019 - 08:14

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

بخلاف ما أعلنه جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، طمأن كيفن دي بروين جمهور الفريق بقوله إن إصابته ليست كبيرة ولن تبقيه بعيدا عن المباريات لفترة طويلة.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال دي بروين في تصريحات صحفية:"لا أعتقد أنها سيئة هذه المرة. أنا بخير".

وواصل البلجيكي "شعرت بشيء ما مع نهاية الشوط الأول. قمت بحركة ما مع تمريرة ولم أشعر براحة لذا أخرجت نفسي. من الأفضل عدم المخاطرة".

أخبار متعلقة

مواعيد مباريات الإثنين 4-3-2019.. الأهلي في الدوري وصدام سعودي قطري عامر حسين: حل وحيد أمام الزمالك بشأن مباراة المقاولون قبل مواجهة حسين داي كلوب غاضبا: لم نُخاطر ضد إيفرتون؟ نحن لا نلعب بلاي ستيشن.. مُحبط للغاية من سؤالكم روبرتسون: لاعبو إيفرتون يعتقدون أنهم أوقفونا عن تحقيق اللقب.. الضغط على سيتي الآن

وصرح جوارديولا يوم الأحد أن إصابة اللاعب ستجبره على خوض اللقاءات من دونه لفترة ليست بقليلة.

وأتم دي بروين "لا أتمنى الغياب عن لقاءات كثيرة. شعرت بشيء لكن لا أعتقد أن الإصابة شديدة".

وعانى دي بروين من إصابة في الركبة أبعدته عن معظم مباريات الدور الأول من الموسم الحالي.

وغادر اللاعب البالغ عمره 27 عاما المباراة مع نهاية الشوط الأول لكن بديله رياض محرز استطاع تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني.

وشارك دي بروين، لاعب فولفسبورج السابق، في 23 مباراة بالموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

مانشستر سيتي دي بروين

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي يخوض 3 تدريبات في الكونغو الديمقراطية قبل مواجهة فيتا كلوب 7 دقيقة | إفريقيا
الإسماعيلي يطلب مواجهة مازيمبي في القاهرة 30 دقيقة | إفريقيا
حكام مباريات المصريين في إفريقيا.. أول مرة لـ الزمالك وفأل حسن لـ الأهلي والإسماعيلي 36 دقيقة | إفريقيا
سلة - طارق خيري لـ في الجول: أقدر غضب الجماهير.. والأهلي أقل الفرق خسارة في الدوري 38 دقيقة | رياضات أخرى
دافيدي أستوري.. الآن تنتهي مسيرتي وأحلامي 45 دقيقة | أوروبا
آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة السعودي 49 دقيقة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 2 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز 3 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 4 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار

قد ينال إعجابك