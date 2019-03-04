طائرة - الأهلي يهزم الزمالك ويبتعد بصدارة الدوري.. الانتصار الـ 68 على التوالي

نجح رجال الأهلي للكرة الطائرة في التغلب على الزمالك في ختام الدور الأول من المرحلة النهائية بمسابقة الدوري المصري، وهو الانتصار رقم 68 على التوالي للفريق الأحمر في مختلف المسابقات.

وتغلب الأهلي على الزمالك بالمباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وجاءت النتائج على النحو التالي: 20-25، 25-18، 25-18، 25-20.

وكان الزمالك قد تقدم وحسم الشوط الأول قبل أن يعود الأهلي ويحسم المباراة في لقاء شهد تألق أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام.

وبذلك أنهى الأهلي الدور الأول بتحقيق الفوز بجميع المباريات السبعة وابتعد بالصدارة برصيد 20 نقطة، وكان الفريق الأحمر قد حصد نقطتين فقط من الفوز على طلائع الجيش بسبب نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-2.

*يحصل الفريق الفائز 3-0 أو 3-1 على ثلاث نقاط، بينما الفائز بنتيجة 3-2 يحصل على نقطتين والخاسر نقطة واحدة*

أما الزمالك فتجمد رصيده عند 15 نقطة مع ختام مباريات الدور الأول من المسابقة.

ويتبقى لكل فريق سبع مباريات في الدور الثاني من المرحلة النهائية من المسابقة والتي تضم ثمانية فرق.

ويشارك في المرحلة النهائية من مسابقة دوري الطائرة بجوار الأهلي والزمالك كل من طلائع الجيش وسموحة وسبورتنج والاتحاد السكندري والقناة والطيران.

وبعيدا عن مسابقة الدوري المصري، نجح الأهلي في تحقيق فوزه رقم 68 على التوالي في مختلف المسابقات.