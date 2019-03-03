بالفيديو – طردان وركلة جزاء قاتلة مُهدرة.. يوفينتوس يضرب نابولي في إثارة +16 جنونية

الأحد، 03 مارس 2019 - 23:39

كتب : FilGoal

يوفنتوس - نابولي - يبانيتش - رونالدو

إثارة جنونية في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي. يوفنتوس ينتصر على نابولي ويضع قدما ونصف على منصة التتويج باللقب.

يوفنتوس انتصر على نابولي بهدفين مقابل هدف في لقاء مثيرة للغاية ليصل للنقطة 72 مغردا وحيدا في الصدارة، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 56 في المركز الثاني.

حالتان طرد و3 أهداف وركلة جزاء قاتلة مُهدرة. إثارة كبيرة للغاية في واحدة من أفضل مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أخبار متعلقة

يوفنتوس: رونالدو يخضع لفحوصات طبية بعد إصابة كاحله الأيسر تقرير: لوكاكو يفضل يوفنتوس حال استغناء مانشستر يونايتد عنه يوفنتوس يعلن انتقال حارسه لسامبدوريا بشكل نهائي بالفيديو - ديبالا يخطف فوزا صعبا ورقما قياسيا لـ يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وحقق يوفنتوس رقما قياسيا بعدما حافظ على سجله بلا هزيمة في آخر 26 مباراة له في الدوري الإيطالي خارج أرضه.

16 نقطة كاملة هي الفارق بين يوفنتوس المتصدر، ونابولي الوصيف.

نقطة التحول الأولى كانت في الدقيقة 28. كريستيانو رونالدو يستغل خطأ قاتلا من دفاع نابولي وينفرد بالمرمى قبل أن يتعرض لعرقلة يخرج على أثرها أليكس ميريت حارس أصحاب الأرض مطرودا.

الركلة الحرة التي حصل عليها رونالدو وتسببت في طرد ميريت، حولها ميراليم بيانيتش بأروع طريقة ممكنة داخل الشباك. هدف أول لـ يوفنتوس.

الدقيقة 39 شهدت الهدف الثاني لليوفي من رأسية إيمري تشان، لتتصعب الأمور للغاية على نابولي.

انطلاق الشوط الثاني، شهد نقطة التحول الثانية. بيانيتش يخرج مطرودا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب لمسة يد. 10 لاعبين لكل فريق الآن.

خوسيه كاييخون في الدقيقة 61 نجح في تسجيل الهدف الأول لـ نابولي لتشتعل المباراة تماما.

وضغط نابولي بقوة على مرمى يوفنتوس من أجل إدراك هدف التعادل وكان قريبا للغاية من ذلك في أكثر من لقطة أبرزها تلك التي كانت في الدقيقة 83.

ركلة جزاء لصالح نابولي بعد لمسة يد على أليكس ساندرو ورجوع الحكم جيانلوكا روكي لتقنية الفيديو.

لكن القائم تعاطف مع يوفنتوس ليقف أمام تسديدة لورينزو إنسيني. ركلة مهدرة كانت كافية لتعديل الكفة بين الفريقين.

القمة المثيرة تنتهي بفوز السيدة العجوز.

في إيطاليا نابولي يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الإثنين 4-3-2019.. الأهلي في الدوري وصدام سعودي قطري 35 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: حل وحيد أمام الزمالك بشأن مباراة المقاولون قبل مواجهة حسين داي 42 دقيقة | الدوري المصري
كلوب غاضبا: لم نُخاطر ضد إيفرتون؟ نحن لا نلعب بلاي ستيشن.. مُحبط للغاية من سؤالكم 50 دقيقة | أوروبا
روبرتسون: لاعبو إيفرتون يعتقدون أنهم أوقفونا عن تحقيق اللقب.. الضغط على سيتي الآن ساعة | أوروبا
بهاء مجدي: الفوز على بترو أتليتكو هو الأهم لنا في المجموعة ساعة | إفريقيا
النقاز: هدفنا الآن الفوز على جور ماهيا للمنافسة على التأهل ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 2 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز 3 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 4 شوبير: قد تسمعون أخبارا سعيدة بخصوص مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة

قد ينال إعجابك