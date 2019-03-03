ثنائية موراتا في 175 ثانية تلحق بـ سوسيداد الهزيمة الأولى في 2019

فاز أتليتكو مدريد على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب أنويتا، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ألفارو موراتا سجّل هدفي المباراة في الشوط الأول، وعزز من تواجد فريقه في المركز الثاني.

أتليتكو رفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سوسيداد عند 35 نقطة في المركز الثامن.

الهزيمة هي الأولى لـ سوسيداد في عام 2019، بعد 4 انتصارات و6 تعادلات.

هدف التقدُم لـ أتليتكو مدريد سُجل بواسطة ألفارو موراتا بضربة رأسية في الدقيقة 30، هدفٌ قضى على نظافة شباك سوسيداد التي دامت 309 دقيقة متتالية في الدوري الإسباني.

المهاجم الدولي الإسباني لم يحتج إلا لـ175 ثانية حتى يسجّل الهدف الثاني بضربة رأسية جديدة، بعد عرضية من زميله كوكي.

في الشوط الثاني لم يضف أتليتكو أهداف أخرى، واضطر للعب منقوصا من كوكي الذي تحصّل على البطاقة الصفراء الثانية وودّع الملعب بالحمراء الثانية في مسيرته مع أتليتكو.

المباراة شهدت أيضا تحصّل دييجو جودين قائد أتليتكو على البطاقة الصفراء رقم 100 له في الدوري الإسباني، وهو اللاعب غير الإسباني رقم 28 الذي يصل لهذا الرقم.

أتليتكو ابتعد عن جاره ريال مدريد بـ5 نقاط كاملة، وأعاد الفارق إلى 7 نقاط مع المتصدر برشلونة.

فيما فوّت سوسيداد فرصة افتكاك المركز السابع من ريال بيتيس، وبات مهددا بفقدان المركز الثامن حال فوز فالنسيا على أتليتك بلباو.

خيتافي على وشك كتابة التاريخ

وفي مباراة سابقة ضمن نفس الجولة، فاز خيتافي على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب بينيتو فيامارين.

لياندرو كابريرا وخايمي ماتا سجلا هدفي خيتافي، فيما سجّل المخضرم خواكين سانشيز هدف بيتيس الوحيد.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد بيتيس عند 36 نقطة في المركز السابع.

خيتافي حقق فوزه الأول على الإطلاق في ملعب بيتيس بالدوري الإسباني، ليكون قد هزم الفريق الأندلسي ذهابا وإيابا هذا الموسم.

الفريق الأزرق لم يخسر أي مباراة في الدوري خارج العاصمة مدريد هذا الموسم.

لياندرو كابريرا لاعب خيتافي سجّل الهدف الأول بضربة رأسية في الدقيقة 20.

بينما أضاف زميله خايمي ماتا هدف خيتافي الثاني في الدقيقة 44 بعد تمريرة من المخضرم خورخي مولينا الذي واجه فريقه السابق.

ماتا رفع رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 11 هدفا، وهو أفضل هداف إسباني في المسابقة بالتساوي مع بورخا إجليسياس مهاجم إسبانيول.

بينما سجّل خواكين سانشيز هدف بيتيس الوحيد في الدقيقة 75 بعد تمريرة من البرتغالي ويليام كافاليو.

خواكين سجّل هدفه الشخصي رقم 40 في مسيرته بالدوري الإسباني بقميص بيتيس، ليصير هداف بيتيس التاريخي الخامس في المسابقة.

اللاعب الدولي الإسباني السابق سجّل الـ40 هدفا في ظرف 17 عاما و175 يوما.

الفوز أدخل خيتافي المربع الذهبي للمرة الأولى هذا الموسم، مستغلا تعثر إشبيلية بالهزيمة أمام ويسكا يوم أمس.

خيتافي لم يتأهل أبدا إلى دوري أبطال أوروبا، ومحافظته على مركزه الحالي حتى نهاية الموسم ستضمن له إنجازا تاريخيا.