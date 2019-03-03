بالفيديو - الصراع يشتعل على المركز الرابع.. تشيلسي يهزم فولام ويقربه من الهبوط

الأحد، 03 مارس 2019 - 18:18

كتب : عمرو عبد المنعم

جورجينيو

أشعل تشيلسي المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على فولام بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.

وتألق الحارس كيبا أريزابالاجا بعد عودته لحراسة مرمى تشيلسي وقاد الفريق الأزرق للفوز بعدما غاب عن حراسة مرمىفريقه المباراة السابقة أمام توتنام لأسباب فنية من قبل ماوريسيو ساري المدير الفني للبلوز بسبب رفض اللاعب التبديل أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

واقترب فولام بعد هذه الهزيمة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي وذلك قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

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وصف المباراة

تقدم تشيلسي في الدقيقة 20 عن طريق المهاجم الأرجنتيني جونزالو إيجواين بعد متابعة لعرضية ويليان الأرضية.

ثم تعادل فولام في الدقيقة 28 بهدف للمدافع كالوم تشامبرس بتسديدة على يسار الحارس كيبا من متابعة لركلة ركنية.

قبل أن يسجل لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو هدف الفوز في الدقيقة 31 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني كاد فولام أن يسجل التعادل في أكثر من لقطة لكن الحارس كيبا العائد للمشاركة مع تشيلسي تألق وتصدى لهجمات الضيوف.

وسدد توم كيرني لاعب فولام بقوة من أمام منطقة الجزاء لكن كيبا تصدى للكرة، وواصل الحارس الإسباني الشاب تألقه وتصدى أيضا لضربة رأسية رائعة من أليكساندر ميتروفيتش في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتعد المباراة هي الأولى لفولام تحت قيادة سكوت باركر الذي تولى المهمة الفنية للفريق عقب إقالة كلاوديو رانييري.

بهذا الفوز وصل رصيد تشيلسي إلى النقطة 56 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الخامس ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة. وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 17 في المركز قبل الأخير.

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