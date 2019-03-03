انتهت - إيفرتون (0) (0) ليفربول.. تعثر جديد لأصدقاء صلاح

يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي على ملعب جوديسون بارك، بغية مواصلة الهيمنة على دربي المرسيسايد.

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نهاية المباراة

ق 81: خروج ساديو ماني ونزول آدم لالانا

ق.76 خروج شنايدرلان ودخول أندري جوميش في صفوف إيفرتون

ق76 عرضية من ركلة حرة مباشرة من سيجوردسون والبديل طوسون يخطئ الكرة رغم عدم مراقبته من أي لاعب من ليفربول

ق.74 دخول سينك طوسون بدلا من كالفيرت لوين في صفوف إيفرتون

ق.73 عرضية قوية من ريتشارلون تمر مباشرة أمام بيرنارد في مواجهة مرمى ليفربول

ق.71 صلاح ينطلق من الجهة اليمنى بعد تمريرة فيرمينو ويطلق تسديدة ضعيفة في منتصف المرمى يمسكها بيكفورد

ق.69 فابينيو يهدر فرصة مؤكدة في مواجهة مرمى إيفرتون بتألق في اللحظة الأخيرة من لوكاس دينيه الذي أبعد الكرة إلى الركنية

ق.67 كرة رأسية ضعيفة من ريتشارلسون تذهب سهلة بين قفازي أليسون

ق.65 هجمة مرتدة سريعة بين صلاح وفيرمينو وماني والسنغالي يرسل رأسية غير دقيقة تهبط لمدافعي إيفرتون

ق.63 استبدال مزدوج لـ ليفربول بدخول جيمس ميلنر وروبيرتو فيرمينو بدلا من جورجينو فينالدوم وديفوك أوريجي

ق.62 كيرت زوما يطلق ضربة رأسية أعلى مرمى ليفربول

ق.59 دخول ريتشارلسون بدلا من والكوت في صفوف إيفرتون

ق.56 محمد صلاح يتلقة تمريرة من ماتيب يفشل زوما في إبعادها، والجناح المصري يتأخر في إنهاء الهجمة مع إبعاد دفاعي من مايكل كين إلى ركلة ركنية

ق.55 تسديدة جانبية من البلجيكي ديفوك أوريجي تخطئ مرمى إيفرتون بقليل

ق.54 ركلة حرة مباشرة ينفذها أرنولد ويمسك بها بيكفورد

ق.53 رأسية من كالفيرت لوين بعد ركلة ركنية لـ إيفرتون أمسكها أليسون بثبات

ق.52 تمريرة خاطئة من ماتيب تصل إلى والكوت الذي يمرر إلى سيجوردسون ومن ثم عرضية لـ شيموس كولمان يبعدها فان دايك إلى ركلة ركنية لـ إيفرتون

ق.50 عرضية من جيلفي سيجوردسون لاعب إيفرتون وإبعاد بارع من ترينت أليكساندر أرنولد عن مناطق ليفربول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 ثيو والكوت ينطلق ويطلق تسديدة تمر أعلى مرمى ليفربول

ق.29 صلاح يهدر انفرادا بعد تألق بيكفورد

ق.15 محمد صلاح يطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء يمسكها بيكفورد دون عناء

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة