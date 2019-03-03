ميدو جابر وأنطوي يقودان المقاصة لمواصلة مطاردة المصري بفوز على الإنتاج

الأحد، 03 مارس 2019 - 18:08

كتب : محرر في الجول

بيكلي - مصر للمقاصة

واصل مصر للمقاصة صحوته وفاز اليوم الأحد على الإنتاج الحربي 3-1 في الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع المقاصة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس بنفس رصيد المصري البورسعيدي الذي يتقدم بفارق الأهداف.

وجمع المقاصة 7 نقاط في أخر 3 مباريات بعدما خسر من المصري 2-0 ليواصل استفاقته والصراع مع الفريق البورسعيدي على الدخول للمربع الذهبي.

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افتتح صلاح عاشور التسجيل للمقاصة في الدقيقة 12 بعد بينية أحمد محسن من هجمة سريعة.

لكن تعادل محمود البدري للإنتاج في الدقيقة 27 من ركلة حرة.

وسريعا، استعاد ميدو جابر التقدم للمقاصة بهدف رائع في الدقيقة 32 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصي الزاوية اليسري لمرمى الإنتاج.

وأنهى جون أنطوي المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 61 بعد انفراد من نصف الملعب.

المقاصة المصري في الدوري

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