مدربه السابق: أستوري كان سيصبح مدربا عظيما.. لم أعتد على رحيله بعد

الأحد، 03 مارس 2019 - 17:41

كتب : FilGoal

أستوري

بكثير من كلمات الثناء تذكّر رودي جارسيا المدير الفني السابق لـ روما، لاعبه الراحل دافيدي أستوري في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

أستوري القائد السابق لـ فيورنتينا رحل عن عالمنا في 4 مارس من العام الماضي، أثناء نومه ليلًا في معسكر فريقه.

وكان الفرنسي جارسيا قد أشرف على تدريب أستوري في موسم 2014\2015 أثناء تواجدهما في روما: "لا أزال أواجه صعوبة في الحديث عنه بزمن الماضي، لأني أشعر أنه متواجد معنا".

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مدرب مرسيليا الحالي يضيف في حديثه لصحيفة "كوريري فيورنتينو": "دافيدي كان شخصا أنيقا، داخل وخارج الملعب. كان مهتما بكل نواحي عملنا والتي كانت أمورا صعبة للغاية على أغلب اللاعبين".

وأتم: "كنت متأكدا أنه سيكون مدربا عظيما بعد أن يعتزل، وقد أخبرته بذلك بالفعل".

أستوري

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