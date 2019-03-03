فحص طبي جديد لـ إكرامي للوقوف على آخر تطورات إصابته

يخضع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لفحص طبي جديد يوم الاثنين تحت إشراف الهيئة الطبية برئاسة أحمد عبد العزيز للوقوف على آخر تطورات إصابة الحارس.

ومن المنتظر أن يخضع إكرامي لفحوصات دقيقة لتحديد برنامجه العلاجي على النحو الأمثل من أجل العودة للمشاركة في التدريبات من جديد.

وتعرض إكرامي لإصابة خلال مشاركته في مران الأهلي يوم الخميس الماضي.

إصابة لم يستطع إكرامي استكمال التدريبات بسببها ليغادر رفقة خالد محمود طبيب الأهلي ويخضع لفحص مبدئي قبل أن يقرر الطبيب إجراء أشعى للوقوف على حجم إصابته.

وخضع إكرامي للفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بتمزق في عضلة السمانة ومن المنتظر أن يغيب من 4 لـ 6 أسابيع بسبب الإصابة.

وشارك إكرامي في مباراة الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري أمام الجونة والتي انتصر فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وإجمالا لعب صاحب الـ35 عاما 10 مباريات خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات، استقبلت شباكه فيها 6 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

الأهلي (21 مباراة) في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز (24 مباراة) بـ 48 نقطة، بينما الزمالك (21 مباراة) في الصدارة بفارق 52 نقطة.