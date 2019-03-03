محدّث انتهت - مصر للمقاصة (3) الإنتاج الحربي (1).. طلائع الجيش (0) المصري (1) إسلام عيسى

الأحد، 03 مارس 2019 - 15:58

كتب : FilGoal

فريد شوقي مع المصري أمام النجوم

تنطلق مباريات الجولة 25 من الدوري المصري باستضافة طلائع الجيش لفريق المصري البورسعيدي.

وفي نفس التوقيت يستضيف مصر للمقاصة فريق الإنتاج الحربي.

ويقع المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، أما الجيش فيحل عاشرا برصيد 27 نقطة.

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ويأتي مصر للمقاصة خامسا (24 مباراة) برصيد 35 نقطة بينما لعب الإنتاج الحربي مباراة أقل برصيد 31 نقطة.

لمتابعة مباراة مصر للمقاصة والإنتاج الحربي من هنا

لمتابعة مباراة المصري وطلائع الجيش من هنا

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ركلة جزاء للإنتاج في الدقيقة 68

ق59 جون أنتوي والهدف الثالث للمقاصة في مرمى الإنتاج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول للمباراتين

ق38 إسلام عيسى يفتتح التسجيل للمصري (1-0 للمصري ضد الجيش)

ق32 ميدو جابر يتقدم للمقاصة بهدف رائع في شباك الإنتاج (2-1 للمقاصة)

ق27 محمود البدري يسجل التعادل للإنتاج الحربي

ق13 صلاح عاشور يسجل الأول لمصر للمقاصة

انطلاق المباراتين

الدوري المصري المصري الإنتاج الحربي مصر للمقاصة إبراهيم المصري طلائع الجيش

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