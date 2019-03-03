تنطلق مباريات الجولة 25 من الدوري المصري باستضافة طلائع الجيش لفريق المصري البورسعيدي.

وفي نفس التوقيت يستضيف مصر للمقاصة فريق الإنتاج الحربي.

ويقع المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، أما الجيش فيحل عاشرا برصيد 27 نقطة.

ويأتي مصر للمقاصة خامسا (24 مباراة) برصيد 35 نقطة بينما لعب الإنتاج الحربي مباراة أقل برصيد 31 نقطة.

لمتابعة مباراة مصر للمقاصة والإنتاج الحربي من هنا

لمتابعة مباراة المصري وطلائع الجيش من هنا

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ركلة جزاء للإنتاج في الدقيقة 68

ق59 جون أنتوي والهدف الثالث للمقاصة في مرمى الإنتاج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول للمباراتين

ق38 إسلام عيسى يفتتح التسجيل للمصري (1-0 للمصري ضد الجيش)

ق32 ميدو جابر يتقدم للمقاصة بهدف رائع في شباك الإنتاج (2-1 للمقاصة)

ق27 محمود البدري يسجل التعادل للإنتاج الحربي

ق13 صلاح عاشور يسجل الأول لمصر للمقاصة

انطلاق المباراتين