مورينيو يبدي رأيه.. أي مدرب حقق أفضل إنجاز في الدوري الإنجليزي

الأحد، 03 مارس 2019 - 15:31

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

بالنسبة لجوزيه مورينيو مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق، يبقى إنجاز ليستر سيتي في 2015-2016 هو الأفضل في البطولة الإنجليزية والذي حققه الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري.

وقال مورينيو معقبا على إقالة فولام لرانييري:"لقد حقق معجزة مع ليستر".

وواصل خلال حديثه عبر قناة بي.إن.سبورتس "بالنظر لسجل جميع المدربين الذين عملوا في إنجلترا، إذا أردنا اختيار شخص حقق إنجازا فريدا سنقول رانييري. أحترم عمله كثيرا".

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وانتقد البرتغالي قرار فولام الذي يتذيل ترتيب الدوري موضحا "لن يأتي مدرب أفضل من رانييري. أحيانا في كرة القدم، مثلما حدث في فريقي السابق، تحدث تغييرات سريعة، لكن ليست جذرية".

وأتم "قوة اللاعبين أمر واقع، لديهم تأثير، في أندية بعينها لهم تأثير كبير، هناك أندية تهتم بالجانب التجاري على حساب المشروع طويل الأجل".

في 2015-2016 حقق رانييري معجزة بحق بقيادته ليستر للفوز بالدوري ليجرد مورينيو من اللقب الذي حققه في الموسم السابق مع تشيلسي.

الدوري الإنجليزي رانييري مورينيو

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