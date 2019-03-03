تشكيل تشيلسي - كيبا يعود أساسيا.. ولويز على مقاعد البدلاء

الأحد، 03 مارس 2019 - 15:19

كتب : محمد سمير

كيبا - تشيلسي

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي التشكيل الأساسي للبلوز وشهد عودة كيبا مرة أخرى بعد غياب المباراة الماضية أمام توتنام بينما جاء دافيد لويز مدافع الفريق على مقاعد البدلاء.

كيبا

النادي : تشيلسي

تشيلسي

ويحل تشيلسي ضيفا على فولام ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجلس كيبا على مقاعد بدلاء تشيلسي في المباراة السابقة أمام توتنام, ولعب كاباييرو بدلا منه بعد واقعة رفضه الاستبدال في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: أنطونيو روديجر - أندرياس كريستينسين - سيزار أزبلكويتا - إيمرسون.

الوسط: جورجينو - نجولو كانتي - روز باركلي

الهجوم: جونزالو إيجوايين - إدين هازارد - ويلاين

ويقع تشيلسي في المركز السادس برصيد 53 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام برايتون.

أما فولام فيقع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة من 28 مباراة.

كيبا تشيلسي الدوري الإنجليزي

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