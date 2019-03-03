في إيطاليا - ميلان يحقق ما لم يحدث منذ 7 سنوات بعد الفوز على ساسولو

تغلب ميلان على ساسولو بهدف نظيف على ملعب سان سيرو ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وصل ميلان إلى النقطة 48 بعد مرور 26 جولة وهو ما لم يحدث منذ سبع سنوات وبالتحديد بموسم 2011 -2012.

وارتقى ميلان إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن إنتر وأربع نقاط عن روما صاحب المركز الخامس.

وإذا استمر ميلان على ذلك فسيضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذ يتأهل أول أربعة فرق للمسابقة بينما صاحبي المركزين الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي.

وفي موسم 2011 - 2012 كان ميلان قد حقق 54 نقطة عقب مرور 26 جولة على قمة ترتيب الدوري الإيطالي، لكنه أنهى المسابقة وقتها في المركز الثاني، ومنذ ذلك التوقيت لم يحقق ميلان أكثر من 47 نقطة في المسابقة بعد 26 مباراة.

ويستعرض لكم FilGoal.com عدد النقاط التي حصدها ميلان في المواسم الماضية بعد مرور 26 جولة وترتيبه.

- (2017 - 2018) حصد وقتها ميلان 44 نقطة في المركز السابع.

- (2016 - 2017) حصد ميلان 47 نقطة وكان ذلك أفضل معدل منذ موسم 2011 - 2012، ولكنه كان في المركز السابع أيضا.

- (2015 - 2016) حصد ميلان 44 نقطة في المركز السادس.

- (2014 - 2015 ) في أسوأ معدل نقاط أخر سبع سنوات حصد ميلان 35 نقطة في المركز العاشر.

- (2013 - 2014) بنفس معدل النقاط السيء حصد ميلان 35 نقطة في المركز العاشر.

- (2012 - 2013) حصد ميلان 45 نقطة في المركز الرابع.

- (2011 - 2012) حصد ميلان وقتها 54 نقطة في صدارة ترتيب الدوري.