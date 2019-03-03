ماذا يفعل صلاح في الدربي؟ جائزة بوشكاش وسجل مميز في إيطاليا وعدم الخسارة في سويسرا

سجل مميز يحظى به محمد صلاح نجمنا المصري في مباريات الدربي التي خاضها خلال رحلة إحترافه في أوروبا، بين تسجيل وصناعة أهداف تسهم في جلب الانتصارات لفريقه.

واليوم يأمل نجم ليفربول في تكرار هذه الاسهمات خلال مواجهة إيفرتون في "دربي ميرسيسايد" على ملعب جوديسون بارك -الملعب الذي لعب فيه صلاح من قبل- متسلحا بسجله المميز في مباريات الدربي.

FilGoal.com يستعرض سجل صلاح كاملا في مباريات الدربي خلال رحلته بين سويسرا وإيطاليا وإنجلترا.

بازل.. لا هزيمة في دربي سويسرا

مع بازل خاض صلاح 6 مباريات في دربي سويسرا، الذي يجمع بين بازل ويانج بويز. نعم بازل يلعب مباريات الدربي مع يانج بويز في بلاد الأغنياء.

إذ يتنافس بازل -المُسمى على اسم المدينة السويسرية- مع فريق يانج بويز الموجود في العاصمة السويسرية: بيرن.

ولم يخسر صلاح أي مباراة في هذا الدربي التي جاءت كل مبارياته في الدوري السويسري.

فاز 4 مرات وتعادل مرتين، ونجح في هز شباك يانج بويز مرتين.

إيطاليا.. الدربي ليس ضد لاتسيو فقط

في إيطاليا لعب صلاح لـ فيورنتينا وروما بالترتيب. ورغم أن الفريقين لا ينتميان لنفس المدينة إلا أن كل مواجهة بينهما تُعد مباراة دربي، يُسمى بـ "دربي قلب إيطاليا".

صلاح خاض هذا الدربي 3 مرات بقميص روما ومرتين بقميص فيورنتينا.

مع روما فاز مرتين وخسر مرة. سجل 3 أهداف وصنع هدفا وطُرد.

ومع فيورنتينا لعب ضد روما لكن في الدوري الأوروبي. فاز في مباراة وتعادل في أخرى وصنع هدفا.

كما خاض مباراة في نفس الدربي مع فيورنتينا ولكن ضد لاتسيو وخسرها برباعية دون رد.

كان هذا سجل صلاح في الدربي الأقل شهرة في الدربيات التي خاضها في إيطاليا. فماذا عن الأشهر؟

في "دربي روما" الذي يجمع بين روما ولاتسيو يتمتع صلاح بسجل جيد خلال 5 مباريات خاضها.

فاز صلاح في مباراتين من أصل 3 لعبها ضد لاتسيو في الدوري لكنه لم يسجل أو يصنع.

أما في الكأس فخسر في ذهاب نصف النهائي بهدفين دون رد ذهابا، وانتصر إيابا وسجل هدفين، لكن أهداف صلاح لم تشفع لـ روما الذي فشل في التأهل للنهائي رغم فوزه بنتيجة 3-2.

كما خاض صلاح 4 مباريات في "دربي الشمس" أو دربي جنوب إيطاليا الذي يجمع بين روما ونابولي.

في هذا الدربي سجل صلاح هدفا وصنع هدفين، وانتصر في مباراتين وتعادل مباراة وخسر واحدة.

إنجلترا.. الهدف الأول في الدوري وبوشكاش

بين لندن ومدينة ليفربول خاض صلاح العديد من مباريات الدربي مع تشيلسي وليفربول.

خلال تواجده في تشيلسي خاض صلاح مباراة الدربي لمدينة لندن ضد كل من: أرسنال، توتنام وكريستال بالاس. ولم يواجه وست هام على الإطلاق حين كان لاعبا لـ تشيلسي.

ضد أرسنال وبقميص تشيلسي خاض صلاح مباراة واحدة فقط، وسجل أولى أهدافه في الدوري الإنجليزي على الإطلاق في المباراة التي انتهت بسداسية لـ تشيلسي موسم 2013-2014.

كما واجه صلاح كريستال بالاس مرتين مع تشيلسي. خسر المواجهة الأولى موسم 2013-2014 بهدف دون رد بعد أن لعب لمدة 34 دقيقة، وانتصر في الثانية بهدفين مقابل هدف في موسم 2014-2015 بعد أن شارك لمدة 4 دقائق.

وضد توتنام كان صلاح شاهدا على أكبر خسارة لـ تشيلسي في موسم 2014-2015 بنتيجة 5-3.

صلاح شارك كبديل في الدقيقة 72 حين كانت النتيجة تشير لتقدم توتنام 4-2.

أما مع ليفربول فلم يخسر صلاح مطلقا من إيفرتون في دربي ميرسيسايد.

المواجهة الأولى كانت في الموسم الماضي، وسجل صلاح هدفا وانتهت المباراة بنتيجة 1-1.

هدف صلاح فاز بجائزة بوشكاش كأفضل هدف في عام 2018.

وفي الموسم الحالي لعب صلاح لمدة 75 دقيقة فقط في مباراة الدور الأول والتي فاز بها ليفربول بهدف دون رد.

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