كرة طائرة - اليوم قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في صراع الصدارة

يلعب الأهلي في الثامنة من مساء اليوم أمام الزمالك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلة ضمن مباريات الجولة 7 من الدوري المصري.

وتذاع المباراة على قناة الأهلي في الثامنة مساء وتقام المباراة بدون جماهير.

وتقام مباراة اليوم في ختام الدور الأول من الدور النهائي بمسابقة الدوري المصري.

وتأتي المرحلة النهائية في الدوري المصري بمشاركة ثماني أندية بنظام الذهاب والإياب.

ويقع الأهلي في الصدارة منفردا برصيد 17 نقطة بالفوز في الست مباريات السابقة، بينهم فوز 3-2 على طلائع الجيش.

أما الزمالك فيأتي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بالفوز في أربع مباريات وخسارة وحيدة أمام سموحة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد بقمة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني وتحقيق الفوز رقم 68 على التوالي بمختلف المسابقات.

أما الزمالك فيسعى للفوز من أجل خطف صدارة المسابقة قبل انطلاق الدور الثاني.