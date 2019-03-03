الخماسي الحديث - الجندي يكتب التاريخ ويحقق ذهبية بطولة العالم للكبار

توج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي أقيمت بالقاهرة.

ويبلغ الجندي من العمر 19 عاما ومازال يلعب في مرحلة الشباب ودخل اللاعب التاريخ بالصعود على منصة التتويج ببطولة العالم بكل المراحل.

وحصل الجندي على ذهبية بطولة كأس العالم بعد حصد 1465 نقطة وجاء خلفه التشيكي يان كوف بـ 1448، بينما حصل الليتواني جوستيناس كينديريس على المركز الثالث برصيد 1435 نقطة.

*الخماسي الحديث هو رياضة تجمع بين خمس ألعاب مختلفة وهم السلاح والسباحة والفروسية والعدو والرماية*

وفي أبريل من العام الماضي توج الجندي بذهبية بطولة العالم للشباب تحت 19 عاما والتي أقيمت بالبرتغال.

وبعد أربعة أشهر فقط نجح الجندي في حصد ذهبية جديدة ببطولة العالم ولكن هذه المرة بالمرحلة العمرية الأكبر لتحت 21 عاما والتي أقيمت بالتشيك.

وكان الجندي قد حقق إنجازا لم يحققه أي لاعب أو لاعبة منذ 2006 وهو الجمع ببطولتي العالم للناشئين والشباب من تحقيق إنجاز أية مدني.

وكلل الجندي مجهوداته في عام 2018 في أغسطس بالحصول على ذهبية أولمبياد الشباب ليؤكد هيمنته على تلك المرحلة العمرية.