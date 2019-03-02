راموس: مبروك لبرشلونة.. اقترب من اللقب

السبت، 02 مارس 2019 - 23:48

كتب : FilGoal

راموس - ميسي - ريال مدريد - برشلونة

هنأ سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد فريق برشلونة بعد فوزه بلقاء الكلاسيكو أمام الأول بهدف دون رد يوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال لاعب إسبانيا في تصريحات بثت عبر قناة بي.إن.سبورتس:"برشلونة كان أكثر فاعلية، أهنئهم".

وواصل راموس "حين لا تسجل تخسر، برشلونة اقترب من لقب الدوري".

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وعلق راموس على مشادته مع ليونيل ميسي التي حدثت في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول "كان تدخلا عاديا وغير مؤثر".

وخسر ريال مدريد الكلاسيكو للمرة الثانية في ملعبه خلال 4 أيام لتتقلص آماله في التتويج بالدوري بعدما اتسع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 12 نقطة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث ورصيده 48 نقطة ويسبقه جاره أتليتكو مدريد (50 نقطة) الذي يلعب يوم الأحد أمام مضيفه ريال سوسيداد.

سيرخيو راموس ريال مدريد برشلونة

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