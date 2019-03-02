مورينيو: ما فعله راموس يعكس أفضلية برشلونة

السبت، 02 مارس 2019 - 22:47

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

فسر جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق تدخل سيرخيو راموس مدافع الفريق على ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بأنه انعكاس لتفوق الأخير في مباراة الكلاسيكو الجارية حاليا في الدوري الإسباني.

وقال مورينيو عبر قناة بي.إن.سبورتس:"لم نشعر بحرارة الكلاسيكو، ما قام به راموس كان نابعا من درايته بصعوبة المباراة".

وواصل البرتغالي "لا يستحق البطاقة الصفراء، ما فعله يريد به تغيير شيء في اللقاء لأن برشلونة أفضل".

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وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول ومع توهج ميسي المتقدم فريقه في النتيجة، قام راموس بمد يده نحو وجه الأخير بعدما استخلص منه الكرة ليسقط ميسي في الأرض متأثرا.

ونشبت مشادة بين اللاعبين إثر هذا التدخل وأطلق الحكم صافرته منهيا الشوط الأول في ملعب سانتياجو برنابيو.

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