لهيب ألمانيا.. بايرن يسحق مونشنجلادباخ ليجاور دورتموند في الصدارة

السبت، 02 مارس 2019 - 21:29

كتب : FilGoal

خابي مارتينيز - بايرن ميونيخ

اشتعل صراع الدوري الألماني بعدما استطاع بايرن ميونيخ التساوي مع دورتموند في صدارة البطولة بفوزه يوم السبت على مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 4-1 في الجولة 24.

واستغل الفريق البافاري، حامل لقب البطولة، خسارة دورتموند يوم الجمعة أمام أوجسبورج ليتساوى مع أسود فستيفاليا في الصدارة برصيد 54 نقطة لكن فارق الأهداف ليس لصالحه.

وسجل خافيير مارتينيز وتوماس مولر وسيرجي جنابري 3 أهداف لبايرن وزار المهاجم المتألق روبرت ليفاندوفسكي الشباك مرتين ليحقق الفريق انتصارا كبيرا في ملعب بروسيا بارك على حساب مونشنجلادباخ.

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وبات الصراع على أشده بين دورتموند وبايرن على لقب الدوري الذي يحسمه فارق الأهداف في حال تساوي أكثر من فريق في عدد النقاط.

ويسبق دورتموند منافسه بايرن بفارق هدفين فقط في الصدارة.

وتتبقى 10 جولات على نهاية البطولة.

ويستضيف بايرن فريق فولفسبورج بينما يلعب دورتموند أمام ضيفه شتوتجارت يوم السبت.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني

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