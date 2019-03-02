بالفيديو - ميلان يسقط ساسولو بهدف عكسي ويقتنص المركز الثالث

السبت، 02 مارس 2019 - 20:59

كتب : FilGoal

شيشتوف بيونتيك - ميلان

حقق ميلان فوزه الرابع تواليا في الدوري الإيطالي بإسقاط ضيفه ساسولو يوم السبت بهدف دون رد في الجولة 26 من البطولة.

واستفاد رجال المدرب جينارو جاتوزو من هدف عكسي سجله بول ليرولا في الدقيقة 35.

ووجد الضيوف صعوبة في إدراك التعادل خاصة بعد طرد حارسهم أندريا كونسيلي في الدقيقة 64 بعد جذبه للمهاجم شيشتوف بيونتك المنطلق نحو المرمى.

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وارتقى ميلان للمركز الثالث مستفيدا من خسارة جاره إنتر ميلان يوم الجمعة أمام كالياري. ورفع الفريق رصيده إلى 48 نقطة.

ويحل ميلان ضيفا على كييفو يوم السبت وبعد 8 أيام يستضيف جاره اللدود إنتر في دربي ديلامادونينا.

ميلان الدوري الإيطالي

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