بالفيديو – "لن تُهدر أموالك على وجبة الغداء".. مبابي يتكفل وحيدا بإسقاط كان

لكي يُحفز لاعبيه، دخل المدرب المساعد لفريق كان في رهان مع لاعبي فريقه. إيقاف كيليان مبابي عن التسجيل = وجبة غذاء. ولكن الجوهرة الفرنسية لم يتوقف عن التسجيل وقاد باريس سان جيرمان للانتصار.

باريس سان جيرمان انتصر على كان بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي.

كان تقدم أولا عن طريق كاسيمير نينجا في الدقيقة 55 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة حرة مباشرة لأصحاب الأرض.

لكن مبابي لم يحتج أكثر من 3 دقائق فقط ليُعدل النتيجة من علامة الجزاء بعد لمسة يد على مدافع كان. ركلة حولها كيليان بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 87 عاد مبابي ليسجل هدف الانتصار لفريقه بعد متابعة لكرة تصدى لها حارس كان من عند خط المرمى.

ووصل باريس سان جيرمان للنقطة 71 في المركز الأول بكل تأكيد، بينما تجمد رصيد كان عند النقطة 20 في المركز الـ 18.

قبل المباراة، دخل رولاند كوربيس المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق كان الفرنسي رهانا مع لاعبي فريقه على وجبة غذاء في حالة نجاحهم في إيقاف كيليان مبابي عن التسجيل في مرماهم.

وقال رولاند كوربيس: "طلبت من لاعبي فريقي الاستمتاع بكرة القدم أمام سان جيرمان".

وأضاف في تصريحاته مع راديو مونت كارلو الفرنسي "تحديت اللاعبين من أجل تحفيزهم في المباراة. سيكون علي اصطحابهم لوجبة غذاء على حسابي الشخصي في حالة نجاحهم في إيقاف مبابي عن التسجيل".

ومبابي فاز بالرهان ورولاند كوربيس لن يكون عليه دفع أمواله الخاصة في وجبة غذاء للاعبيه.