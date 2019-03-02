في الجول يرصد تدريبات أتليتكو مدريد وتصريحات سيميوني في مؤتمر مباراة سوسيداد

حضر Filgoal.com التدريبات الصباحية لنادي أتليتكو مدريد اليوم السبت، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد غدا الأحد في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ورصد Filgoal.com أول 15 دقيقة من تدريبات أتليتكو، والتي كانت مفتوحة للصحفيين والمصورين.

بعد المران ظهر دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة.

سيميوني أشاد بالمنافس، سوسيداد، معتبرا أن مدربه إيمانول ألجواسيل الرجل المناسب لطريقة لعب الفريق الباسكي.

واستدرك سيميوني: "ولكننا سنحاول أخذ المباراة إلى الاتجاه الذي نريده، ونظن أننا قادرين على التسبب في مشاكل لهم، وهذا ما سنحاول فعله".

ورفض سيميوني التعليق على مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة: نفكر فقط في أنفسنا، والفوز بالليجا يحتاج للعب كل مباراة على حدة. جماهير أتليتكو ترغب في فوز فريقها فقط، وليس منطقيا بالنسبة لنا أن نركز على نتائج فريق آخر أو أدائه".

أتليتكو يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة صاحب الـ57 نقطة.