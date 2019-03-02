وو لي يصير أول صيني يسجل بتاريخ الدوري الإسباني في انتصار إسبانيول المثير على بلد الوليد

واصل إسبانيول صحوته وحقق فوزا مهما على ضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب آر.سي.دي.إي، بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

أهداف إسبانيول سُجلت بواسطة بورخا إجليسياس، ماريو هيرموسو، وو لي. فيما سجّل روبن ألكاراز هدف بلد الوليد الوحيد.

ليرفع إسبانيول رصيده إلى 33 نقطة في المركز 11، فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز 16.

بلد الوليد تعرّض للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري لأول مرة هذا الموسم، إذ حقق فوزا واحدا في آخر 13 مباراة بالمسابقة.

الإثارة حدثت بشكل مبكر للغاية، عندما سجّل بورخا إجليسياس هدف إسبانيول الأول بعد 17 ثانية من انطلاق المباراة.

الطريف أن أسرع هدف في تاريخ الدوري الإسباني سُجل في مباراة سابقة بين بلد الوليد وإسبانيول عام 2008، بواسطة جوسيبا يورنتي، بعد 7,22 ثانية.

إجليسياس رفع رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 11 هدفا، وهو هداف اللاعبين الإسبان في المسابقة.

التعادل لم يتأخر، وأدركه روبن ألكاراز لـ بلد الوليد في الدقيقة 17 بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

ومباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني، سنحت فرصة التقدُم للضيوف عندما تحصّل سيرجي جوارديولا على ركلة جزاء، انبرى لتنفيذها بنفسه في الدقيقة 47، إلا أن دييجو لوبيز حارس إسبانيول تصدى لها.

ركلة الجزاء هي الثانية التي يتصدى لها لوبيز هذا الموسم في الدوري الإسباني، والثامنة إجمالا في مسيرته بالمسابقة.

في الدقيقة 55 أعاد المدافع ماريو هيرموسو فريقه إسبانيول إلى المقدمة، بهدف جديد هو الثالث له هذا الموسم.

قبل أن يختتم وو لي الأهداف في الدقيقة 65، ليصير أول صيني يسجّل في تاريخ الدوري الإسباني.

إسبانيول لم يُهزَم حتى اللحظة منذ انضمام وو لي، إذ فاز في مباراتين، وتعادل 3 مباريات.

بلد الوليد بات مهددا بالتقهقر إلى مراكز الهبوط، فيما بات إسبانيول على بُعد 4 نقاط من مراكز المقاعد الأوروبية.