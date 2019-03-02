بالفيديو – ماذا تفعل يا سانشيز؟ مستر ويمبلي يودع دربي شمال لندن بزيارة شباك توتنام

السبت، 02 مارس 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

آرون رامسي - توتنام - أرسنال

خطأ قاتل من دافينسون سانشيز مدافع توتنام أمام أليكساندر لاكازيت، والدرس المستفاد: لا تخطئ أمام الفرنسي.

الدقيقة 15 من عمر دربي شمال لندن على استاد ويمبلي شهدت كرة عالية من جرانت جاكا أخطأ سانشيز في التعامل معها في وسط ملعب أرسنال.

لكن الكولومبي كان اللاعب الأخير، وبسرعة مرر لاكازيت الكرة لآرون رامسي غير المتسلل كونه في نصف ملعب فريقه.

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ورغم محاولات التدخل من وانياما ولوريس، إلا أن رامسي – في آخر ظهور له في دربي شمال لندن حيث سينتقل ليوفنتوس بنهاية الموسم – راوغ لوريس وسجل الهدف الأول لفريقه.

ويعد هذا الهدف الثالث لرامسي ضد توتنام في 11 مواجهة.

"مستر ويمبلي" واصل التسجيل على الملعب التاريخي للكرة الإنجليزية، بعد أن سجل من قبل في نهائيين لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من قبل.

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أرون رامسي أرسنال توتنام

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