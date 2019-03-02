4 نقاط فقط هي الفارق.. والتحدي من أجل مراكز دوري الأبطال على أشده.

توتنام صاحب المركز الثالث بـ60 نقطة يستضيف أرسنال صاحب الـ56 نقطة والمركز الرابع في استاد ويمبلي في افتتاحية الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق95: طرد مباشر للوكاس توريرا بعد تدخل قوي على إريكسن

ق90: ركلة جزاء لأرسنال، لكن أوباميانج يهدرها.

ق79: فرناندو يورنتي يحل بدلا من سون هيونج مين.

ق74: هاري كين يسجل التعااااادل للديوك.. 1-1 الآن.

ق73: ركلة جزاء للديوك.. بحسب الحكم فإن موستافي دفع كين أثناء لعب ركلة حرة مباشرة

ق72: أوزيل يشارك بدلا من صاحب هدف المباراة آرون رامسي

ق70: ميسوت أوزيل يستعد للمشاركة الآن

ق60: إريك لاميلا في مكان وانياما.

ق55: أوباميانج يشارك بدلا من لاكازيت.

ق52: جملة مسجلة لأرسنال. إيوبي يمرر إلى مونريال المنطلق الذي يلعب عرضية لكن تسديدة لاكازيت بعيدة عن المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.. لوكاس توريرا يدخل بدلا من جيندوزي

نهاية الشوط الأول.

ق43: تصدي أسطوري من بيرند لينو!

ق24: بوووم كرة ثابتة تلعب بروعة على رأس هاري كين الذي يودعها برأسية قوية في المرمى، لكنه كان متسللا. مازالت 1-0.

ق16: جوووووووول لأرسنال.. خطأ قاتل من دافينسون سانشيز أمام لاكازيت ليمرر لرامسي المنفرد تماما ويراوغ لوريس ويسجل الأول.

ق10: ضغط للديوك الآن لكن أرسنال متماسك.

ق3: تهديد مبكر من أرسنال، لكن تسديدة لاكازيت بعيدة عن مرمى لوريس

انطلاق المباراة